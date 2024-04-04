В Приморье выхаживают 12 детенышей пестрой нерпы

Им всем примерно месяц

В центре реабилитации морских млекопитающих в Приморье выхаживают 12 детенышей пёстрой нерпы. Животные остались без родителей, а к самостоятельной жизни ещё не готовы. Ветеринары помогают ластоногим окрепнуть и обзавестись необходимыми навыками для самостоятельной жизни. А через пару месяцев их выпустят в естественную среду обитания.

Эрвин один из ластоногих пациентов, кто еще на жидком питании. Маленького тюленя через зонд кормят специальной рыбной смесью. Это, конечно, не мамино молоко, но настоящий эликсир для восстановления детенышей, которые получили второй счастливый шанс на жизнь.

На попечении ветеринаров и волонтеров центра реабилитации "Тюлень" сейчас 12 детенышей ларги. Все они оказались сиротами, но по вполне естественным причинам. Когда в море ломается лед, нерпят ветром относит на большое расстояние от самки. Неокрепшее животное обречено на гибель. Но если им на помощь вдруг приходит человек, шансы на счастливую жизнь у ластоногих очень высоки.

Бельков выбрасывает на побережье. И с конца зимы и всю весну у сотрудников центра горячий период. Местные жители, обнаружившие одиноких нерпят, сообщают специалистам. Спасательная бригада выезжает в любое время суток.

Детенышей ларг сначала помещают в своеобразную ясельную группу, где у каждого отдельный бокс с пеленками. В таком карантином помещении строгие правила тишины и покоя, чтобы лишний раз не вызывать у животных стресс.

"Карантинное помещение, первый период содержания, это обогреваемые помещения, щадящие 15 градусов. Они все тощие и у истощенных животных с терморегуляцией проблемы, естественно. Это период частого кормления и усиленного наблюдения", - пояснила Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра "Тюлень".

Им всем примерно месяц. Основные показатели, с которыми поступают ластоногие - простудные заболевания, обезвоживание и истощение. Поэтому главная задача специалистов на этом этапе вылечить и откормить животных. Сначала коктейль из селедки и креветок, далее переходят на хвосты, а затем приучают есть и целую рыбу.

Нехватка в весе у большинства - 10, а то и больше килограммов. За тем, как набирают пациенты, ветеринары тщательно следят и все фиксируют. А еще записывают в личные тюленьи дневники, как себя чувствуют и чем весь день занимались.

Когда тюлени окрепли, набрали вес и уже хорошо питаются, начинается второй этап реабилитации - выход в вольеры, которые находятся на улице. И сегодня трое подопечных совершили свою первую прогулку. Здесь воспитанники центра впервые знакомятся друг с другом. Принимают солнечные ванны и водные процедуры. Сначала прогулки короткие, по несколько часов, на ночь все равно возвращаются в помещение. Затем животных полностью переводят жить на улицу.

Несмотря на очень милый вид, тюлени должны оставаться дикими животными и опасаться людей. Поэтому и волонтеры, и ветеринары стараются как можно меньше контактировать со своими воспитанниками.

Через несколько месяцев после полного выздоровления тюленей выпустят в естественную среду обитания. Ну а пока сотрудники напоминают, что при встрече с одинокими нерпятами не нужно их пытаться накормить или отогнать к воде. Лучше сообщить в центр реабилитации и тем самым спасти ему жизнь.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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