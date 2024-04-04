Офицер ВСУ признался в бесполезности американских F-16

Россия научилась им противостоять

Американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии.

Об этом в интервью изданию Politico сообщил один из украинских офицеров. В 2023 году F-16 были жизненно необходимы ВСУ, но в новых условиях конфликта в 2024 году они уже не помогут изменить ситуацию на поле боя.

"Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны, — они приходят, когда в них уже нет необходимости", - сказал собеседник издания.

Россия научилась противостоять F-16. ВС России определяют точки с помощью ракет без взрывных боеголовок, куда следует поставить зенитно-ракетные комплексы С-400. Таким образом, ЗРК будут способны сбить истребитель еще до его подлета к границе.

Говоря о военных потребностях ВСУ, офицер добавил, что на сегодняшний день армия остро нуждается в гаубицах, снарядах и ракетах.

Как ожидается, украинская армия получит около 12 американских истребителей F-16 этим летом, когда пилоты пройдут необходимое обучение. Ранее сообщалось, что образовательный процесс застопорился на несколько месяцев из-за незнания английского языка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"