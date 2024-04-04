Стало известно, почему "Крокус" сгорел так быстро

Его стены были отделаны горючими материалами

После того, как террористы подожгли здание "Крокус сити холла", огонь практически мгновенно распространился по всей стене концертного зала. Об этом рассказали очевидцы случившегося.

Источники в правоохранительных органах, которых в четверг, 4 апреля, цитирует ТАСС, отметили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному распространению огня. Наряду с высокой горючестью эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Следствие изучает всю информацию по этому вопросу, анализируя сертификаты соответствия и другую документацию.

Ранее в Следственный комитет подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев "Крокус сити холла". Заявители — 11 человек, включая руководителя съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник".

До того председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что следствие уже поминутно установило хронологию преступления и продолжает работу. Исполнители теракта арестованы и дали подробные показания о заказчиках и о тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта. Под стражей находятся и их пособники и сообщники.

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