Зеленский проигнорировал запрос Такера Карлсона на проведение интервью

Российский лидер Владимир Путин ранее пообщался с журналистом

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор оставил без ответа все запросы американского журналиста Такера Карлсона на проведение интервью. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал сам Карлсон.

Журналист уточнил, что "мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию", однако украинский лидер их проигнорировал, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Карлсон не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию — она, скорее, проамериканская, однако "контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ".

Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал подробности разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер подтвердил, что интересовался у украинского политика: "Володя, ну что ты делаешь?". Раскрывать ответ Путин не стал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"