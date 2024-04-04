ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский проигнорировал запрос Такера Карлсона на проведение интервью

09:55
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Российский лидер Владимир Путин ранее пообщался с журналистом

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор оставил без ответа все запросы американского журналиста Такера Карлсона на проведение интервью. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал сам Карлсон.
Путин прокомментировал реакцию европейских политиков на его интервью Такеру Карлсону

Журналист уточнил, что "мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию", однако украинский лидер их проигнорировал, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Карлсон не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию — она, скорее, проамериканская, однако "контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ".

Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал подробности разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер подтвердил, что интересовался у украинского политика: "Володя, ну что ты делаешь?". Раскрывать ответ Путин не стал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.