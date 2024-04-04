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ФСБ обнаружила схрон ВСУ с иностранным оружием в ДНР

09:49
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Тайник был заминирован

Сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон с иностранным вооружением в ДНР. Тайник был оборудован в Ясиноватском районе.

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Как сообщили в УФСБ республики, из схрона извлекли девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12 и ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства. В тайнике хранились также два гранатомета британского производства, еще два – производства США и четыре РПГ производства Швеции.

По данным спецслужб, схрон оборудовали украинские военные во время отступления на авдеевском направлении. Оружие было уничтожено с помощью накладных зарядов, передает РИА Новости.  

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