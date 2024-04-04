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Великобритания пригрозила выйти из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

10:14
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Лондон грозит занять более жесткую позицию в миграционном вопросе

Британское правительство в попытках справиться с потоком нелегалов, которые добираются до британских берегов через Ла-Манш на надувных лодках, может решиться на жесткие меры. Об этом заявил глава кабмина Риши Сунак.

В интервью The Sun политик подчеркнул, что "обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета".

С учетом этого он не исключил выход Великобритании из Европейского суда по правам человека, членство в котором не дало Лондону организовать отправку нелегалов в Руанду, как планировалось сделать еще два года назад.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман отмечала, что мультикультурализм не предъявляет к приезжим никаких требований по интеграции, а это "полный крах". Мигранты живут в британском обществе, но не следуют его нормам, в том числе предпринимая "действия, направленные на подрыв стабильности и безопасности".

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