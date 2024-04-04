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В России готовят режим параллельного импорта для зарубежных патентов

10:43
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Это позволит использовать их без согласия патентообладателей

В российском правительстве работают над созданием специальной комиссии, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

Как сообщает РБК, обратиться за таким разрешением смогут компании, в которых государство или граждане России владеют долей от 75%. Важное условие — получение отказа от правообладателя на использование его патента в установленном законом порядке либо игнорирование соответствующего запроса.

Заместитель российского министра промышленности и торговли Василий Осьмаков подчеркнул, что это поспособствует достижению технологического суверенитета России.

Система параллельного импорта начала применяться в России после того, как Запад начал активную политику антироссийских санкций, что привело к уходу ряда производителей из России. Чтобы уберечь граждан от дефицита товаров, российские власти решили разрешить ввод определенной продукции в страну без обязательного получения разрешения правообладателя.

Однако источники рассказали, что западные бренды бытовой техники подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию, чтобы помешать их поставкам на российский рынок по схеме параллельного импорта.

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