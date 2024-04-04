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В Подмосковье ветер повалил 165 деревьев

10:33
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Пострадал один ребенок

В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев, 31 автомобиль получил повреждение.

Падения рекламных щитов не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В Подольске пострадала девочка 2014 года – на нее упало дерево. Ее госпитализировали в Подольскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска.

Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" работают в штатном режиме.

В Москве в результате непогоды погибли два человека, еще 15 пострадали.

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