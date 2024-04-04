В Подмосковье ветер повалил 165 деревьев

Пострадал один ребенок
В Подмосковье из-за сильного ветра упали 165 деревьев, 31 автомобиль получил повреждение.
Падения рекламных щитов не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В Подольске пострадала девочка 2014 года – на нее упало дерево. Ее госпитализировали в Подольскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска.
Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" работают в штатном режиме.
В Москве в результате непогоды погибли два человека, еще 15 пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"