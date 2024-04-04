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Объекты инфраструктуры поражены в Харькове и Запорожье

10:51
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным подчиненной Киеву областной администрации, поражены объекты инфраструктуры, какие именно – не уточняется.

Мощные взрывы гремят и в Харькове. Повреждено несколько объектов. По предварительным данным местных жителей, в числе целей оказались НПЗ и крупная подстанция.

В восьми областях на юге и востоке Украины объявлена воздушная тревога. Как передает ТАСС со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации, взрывы гремят также в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. В Москве неоднократно подчеркивали, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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