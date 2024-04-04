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Консультант Госдепа назвал неизбежной отправку войск НАТО на Украину

10:57
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В противном случае альянсу придется признать "катастрофическое поражение"

Североатлантическому альянсу придется отправить на Украину войска, если он не хочет признать "катастрофическое поражение". Такое заявление сделал консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак.
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Как отметил Люттвак в статье для портала UnHerd, британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска на Украину.

Он отметил, что речь идет как про небольшие элитные подразделения, так и про вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой. По словам Люттвака, военным НАТО необязательно участвовать в боях — они могут заниматься обучением новобранцев и ремонтом боевой техники.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что после развала СССР геополитические недоброжелатели "поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро", а после этого "подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам".

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обозначила цели для военного ответа России на действия Запада. В частности, она предупредила, что спутники-шпионы, которые разрабатывает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, могут стать целью военного ответа России.

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