МИД пообещал политические выводы по итогам расследования теракта в "Крокусе"

Необходимо выверенно идти путем установления истины

Российская сторона по итогам расследования теракта в "Крокус сити холле" сделает соответствующие политические выводы на основе установленных фактов. Об этом заявила в четверг, 4 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, в этом деле необходимо "четко и выверенно идти путем установления истины".

При этом наряду с заключениями, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов и судебной власти, должны быть сделаны также политические выводы, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее журналист Сеймур Херш подтвердил, что Центральное разведывательное управление США действительно отправило в Россию данные о подготовке теракта, причем с пометкой "срочно". Но в нем не был назван конкретно "Крокус", речь шла о теракте в неком месте массового скопления людей в краткосрочной перспективе.

Тем временем российская Генеральная прокуратура направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Госдумы об организации со стороны западных стран терактов против России. Ведомство надеется, что коллеги из перечисленных государств "добросовестно подойдут" к рассмотрению указанных запросов.

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