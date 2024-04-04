На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

Радиационный фон в норме

На Запорожской АЭС вышла из строя резервная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1".

Отключение произошло в 10:06 4 апреля. Причины выяснятся, сообщили в пресс-службе станции.

Радиационный фон на ЗАЭС и вокруг нее не изменился и находится в норме.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. 5 блоков находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".

1 апреля главой Запорожской АЭС назначили Владислава Исаева, он будет руководить станцией ближайшие два года.

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