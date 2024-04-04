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ВС России нанесли удар по танковому училищу с иностранными наемниками в Харькове

11:34
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В городе пропал свет

Танковое училище ВСУ стало целью ночного удара ВС России по Харькову. По данным местного подполья, на территории училища дислоцировались иностранные танки и инструкторы.

Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег-харьковчан, под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192. На днях туда завезли иностранные танки и прибыли натовские военные инструкторы.

Кроме того, по данным Лебедева, было два взрыва в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По предварительным данным, поражена подстанция. В городе пропал свет, однако спустя некоторое время заработал электротранспорт, передает РИА Новости.

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