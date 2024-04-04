Глава Роспотребнадзора не исключила появление опасных мутаций COVID-19

Коронавирус не исчез из человеческой популяции

Специалисты Роспотребнадзора не исключают того, что коронавирусная инфекция может продолжать мутировать и продемонстрировать каверзные изменения. Такое заявление сделала в четверг, 4 апреля. Руководитель ведомства Анна Попова.

Главный санитарный врач России предупредила в эфире НТВ, что COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе сократился его инкубационный период с 14 до 7 дней.

При этом вирус мутирует, хотя мутации "пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим", рассказала Попова. Она подчеркнула, что "он может какие-то каверзы нам преподнести", а потому эксперты продолжают мониторинг и изучение влияния COVID-19 на организм.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об обсуждении на экономическом форуме в Давосе некоего заболевания, которое может унести в 20 раз больше жизней, чем COVID-19. Ведомство подчеркнуло, что Россия готова к противодействию пресловутой "болезни Х".

При этом в России пролонгировали действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Он будет действовать как минимум до 1 января 2025 года.

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