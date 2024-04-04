ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Роспотребнадзора не исключила появление опасных мутаций COVID-19

11:39
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Коронавирус не исчез из человеческой популяции

Специалисты Роспотребнадзора не исключают того, что коронавирусная инфекция может продолжать мутировать и продемонстрировать каверзные изменения. Такое заявление сделала в четверг, 4 апреля. Руководитель ведомства Анна Попова.

Главный санитарный врач России предупредила в эфире НТВ, что COVID-19 приобрел все признаки сезонного вируса, в том числе сократился его инкубационный период с 14 до 7 дней.

При этом вирус мутирует, хотя мутации "пока не вызывают у нас особых тревог, но мы очень внимательно за ним следим", рассказала Попова. Она подчеркнула, что "он может какие-то каверзы нам преподнести", а потому эксперты продолжают мониторинг и изучение влияния COVID-19 на организм.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об обсуждении на экономическом форуме в Давосе некоего заболевания, которое может унести в 20 раз больше жизней, чем COVID-19. Ведомство подчеркнуло, что Россия готова к противодействию пресловутой "болезни Х".

При этом в России пролонгировали действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Он будет действовать как минимум до 1 января 2025 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.