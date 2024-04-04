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В США призвали готовиться к превращению России в сверхдержаву

11:59
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Обращаться с ней придется соответственно

Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, и взаимодействовать с ней соответственно. Такое заявление сделал в четверг, 4 апреля, бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер.
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Как написал политик в статье для Responsible Statecraft, "сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию".

Запад, включая Соединенные Штаты, должен учитывать, что Россия в определенный момент "снова станет великой державой", предупредил Хантер. По этой причине НАТО должна избегать конфронтации с Россией и стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, резюмировал эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация остается лидером строительства нового миропорядка. Наша страна, по словам политика, не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что "кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном – ошибаются". Президент заявил, что "кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию", в том числе за счет России, однако "этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет, и никому не удастся это сделать".

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