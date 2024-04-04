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Школьникам Белгородской области разрешили не сдавать экзамены

11:44
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Речь идет об учащихся с приграничья

Выпускников школ приграничных населенных пунктов Белгородской области освободят от сдачи экзаменов.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте". Приказ Минпросвещения уже подписан, сейчас он находится на рассмотрении в Минюсте.

"Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу", - передает слова главы Белгородской области "Интерфакс".

Таким образом, учащиеся 9-х классов выпустятся из школы по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученики 11-х классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, который сдается по желанию.

В прошлом году Минобрнауки рекомендовало зачислять в вузы выпускников из Белгородской области по результатам собеседования.

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