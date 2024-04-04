Расследование теракта продолжается

Уже очевидно, что в теракте в "Крокус сити холле" не обошлось без украинского следа. Такое заявление сделал в четверг, 4 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат встретился с руководителями аккредитованных в Москве дипмиссий и обсудил с ними ситуацию на Украине.

Лавров подчеркнул, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения, а также очевидно, "что не обошлось без украинского следа" в теракте в "Крокусе".

Министр отметил, что сама Украина стала откровенно террористическим государством, которое "десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", сообщает РИА Новости.

Запад пытается выгородить Украину, уверяя в виновности радикальных исламистов. В Службе внешней разведки России отмечали, что Вашингтон начал выгораживать президента Украины Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" концертного зала.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов, и выразил надежду на то, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".

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