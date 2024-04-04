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Запад уличили в разрушении фундамента международной безопасности

12:25
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Начальник Генштаба ВС России определил обстановку как сложную

Встреча военачальников стран Содружества Независимых государств проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки. Ситуация имеет тенденцию к усложнению, так определил ее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

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Первый замминистра обороны подчеркнул, что Запад последовательно разрушает фундаментальные основы стратегической стабильности и международных институтов безопасности. Об этом, по словам Герасимова, свидетельствуют события последнего времени.

Военачальник напомнил, что глобальной угрозой миру остается международный терроризм, который поддерживают теневые спонсоры. Очаги напряженности возникают в разных уголках планеты при воздействии извне. В таких условиях все более реальными становятся вызовы государствам СНГ, что обязывает их иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, передает ТАСС.

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