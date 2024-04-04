К этому приведет дальнейшая накачка Украины оружием

Новый пакет помощи США приведет лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Как заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выдержки из которого приводит РИА Новости, от решения американских властей о новых траншах военной помощи киевскому режиму останутся лишь американские производители оружия.

Для Украины "это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев". Кроме того, она "потеряет еще больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров", предупредил Сакс.

Потери Вооруженных сил Украины неуклонно растут, хотя киевский режим и пытается скрывать реальные цифры. Российский министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с января 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц вооружения, в том числе более тысячи двухсот танков и другой бронетехники.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что авантюрные действия даже одной страны НАТО могут привести к тому, что конфликт выйдет за пределы украинской территории и приобретет совершенно иные масштабы.

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