ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начальник Генштаба России назвал глобальную угрозу мира

12:36
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В СНГ должны быть хорошо оснащенные армии

Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой мира.

Об этом в четверг, 4 апреля, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

В таких реалиях государства СНГ должны иметь хорошо оснащенные и обученные армии.

Также Герасимов отметил, что политическая и военная обстановка в мире усложняется, основы стабильности и международных институтов безопасности последовательно разрушаются.

 В различных уголках планеты возникают очаги напряженности. Это происходит "не без внешнего воздействия", подчеркнул глава Генштаба.

Накануне состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Москва и Париж отметили готовность к диалогу по Украине, но российский министр предупредил коллегу о том, что у Франции могут возникнуть проблемы, если она решит отправить свои войска на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.