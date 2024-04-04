Начальник Генштаба России назвал глобальную угрозу мира

В СНГ должны быть хорошо оснащенные армии

Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой мира.

Об этом в четверг, 4 апреля, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

В таких реалиях государства СНГ должны иметь хорошо оснащенные и обученные армии.

Также Герасимов отметил, что политическая и военная обстановка в мире усложняется, основы стабильности и международных институтов безопасности последовательно разрушаются.

В различных уголках планеты возникают очаги напряженности. Это происходит "не без внешнего воздействия", подчеркнул глава Генштаба.

Накануне состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Москва и Париж отметили готовность к диалогу по Украине, но российский министр предупредил коллегу о том, что у Франции могут возникнуть проблемы, если она решит отправить свои войска на Украину.

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