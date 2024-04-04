Собянин: Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Специалисты восстановят историческую кровлю и фасады

В столице началась комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома. Об этом сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив историческое место. Здесь будет создан один из лучших в мире конноспортивных комплексов для тысячи лошадей. Кроме того, москвичи получат еще одно общественное пространство.

Первые бега здесь провели почти два столетия назад. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. В 50-е годы прошлого века после пожара главное здание почти полностью перестроили, сохранив знаменитые конные скульптуры. До конца 80-х здесь кипела жизнь – в дни важных соревнований Московский ипподром посещали до 10 тысяч человек. После перестройки бега долго не проводились – здание и постройки постепенно приходили в упадок. И вот теперь на Московском ипподроме началась комплексная реконструкция. Ход работ сегодня осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Речь идёт о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, строительство заново конюшен для тысячи спортивных лошадей, это будет мирового уровня ипподром, отвечающий самым современным стандартам. Ну и, конечно, будет выполнено качественное благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него", - сообщил Собянин.

"Этот ипподром с очень большими традициями, и то, что сейчас он приобретает совершенно другой облик, это очень большое, серьезное дело, которое даст очередной толчок к развитию конного спорта в России. Нет сомнений, что продолжатся испытания лошадей, это не будет ни в коем случае декоративный ипподром, будут проводится все необходимые мероприятия, которые позволят нам развивать коневодство", - отметил Патрушев.

Зона состязаний будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Сохранят четыре дорожки: две призовые и две тренировочные. Благодаря мощному освещению проводить соревнования смогут и в вечернее время. Откроют четыре зала тотализатора, исторический ресторан, впервые благоустроят и пространство внутри скакового и бегового кругов – здесь появятся дополнительные площадки для зрителей с зоной отдыха. Попасть сюда из главного здания можно будет по подземному пешеходному переходу.

"Будут построены новые современные конюшни, где будет удобно размещаться лошадкам, людям, которые их тренируют, обслуживают. Будет выполнено благоустройство на дорожках, дорожки будут приведены к мировому стандарту, с правильными углами наклонов на виражах, с одинаковой шириной по всей дорожке, что приведёт к наименьшему травматизму и безопасности", - рассказал Дмитрий Алексеев, главный инженер ООО "Центральный московский ипподром".

Специалисты восстановят историческую кровлю, фасады, полы, расписные потолки и лепнину главного здания. Учтут и современные требования. Так, основная зрительская трибуна увеличится почти вдвое и сможет вместить более двух тысяч человек. Завершить комплексную реконструкцию планируют в 2026 году.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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