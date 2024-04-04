На московских вокзалах появились интерактивные навигационные терминалы

С помощью трехмерной карты пассажир может построить маршрут до интересующей его точки

Ориентироваться будет проще. На московских вокзалах появились полезные карты - интерактивные навигационные терминалы. Эти устройства - совместный проект сразу четырех отечественных компаний. С их помощью можно быстро найти нужную платформу, кафе, кассу. И даже проложить маршрут с учётом пандусов и лифтов.

Пассажиры на столичных вокзалах вовсю осваивают новинку - вот такие интерактивные информационные столы. Только на Казанском вокзале их уже семь.

Безусловно, к таким информационным терминалам все уже привыкли, они повсюду - от торговых центров до поликлиник. Однако, если раньше это было импортное оборудование, то эти интерактивные столы - совместный проект сразу четырех отечественных компаний.

"Данный программный аппаратный комплекс включает в себя инновационные разработки российских компаний. Многокомпонентные функциональные устройства, которые были интегрированы в единую систему, которая позволила добиться общего синергетического эффекта", - отметил Юрий Лаврухин, генеральный директор сервисной компании.

Одна из компаний разрабатывает и производит сам корпус терминала. Среди основных требований к нему - высокая степень защиты от любых физических воздействий, ведь установлены информационные столы на вокзалах.

"Он имеет антивандальные свойства - имеет толстый металл и закалённое антивандальное и противоударное стекло, также он имеет возможность анкерного крепления к полу и подведения скрытой проводки", - сообщил Юрий Полозков, главный конструктор компании-поставщика.

Покрыт корпус, кстати, тоже специальной антивандальной краской. А вот в этом технопарке создают оборудование, отвечающее за беспроводную связь в информационных терминалах.

"Мы используем в данном проекте маршрутизатор собственного производства, который обеспечивает резервное подключение при отсутствии связи на интерактивном столе. Этот маршрутизатор работает с технологией LTE, то есть может работать без проводов", - рассказал Дмитрий Пшеничный, технический директор компании-поставщика

У предприятия есть собственные мощности как для монтажа печатных плат, так и для сборки оборудования. Еще две компании занимаются программным обеспечением, установкой и настройкой таких интерактивных столов непосредственно на вокзалах. И заблудиться даже на таких больших, как Павелецкий или Казанский, теперь невозможно.

"Особенность интерактивных терминалов - это трехмерная карта, с помощью данной трехмерной карты каждый пассажир может построить маршрут до интересующей его точки, а также сохранить этот маршрут на телефон, отсканировав QR-код", - сообщил Игорь Черников, начальник Казанского вокзала.

Появилась уже, кстати, и первая статистика - чаще всего на вокзалах ищут кассы дальнего следования. Терминалы могут построить и специальный маршрут для маломобильных пассажиров с использованием лифтов и пандусов. Кроме того, с их помощью можно узнать информацию об экскурсиях или отправить открытку с изображением вокзала.

В настоящий момент такие справочно-информационные терминалы установлены уже на 14 московских вокзальных комплексах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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