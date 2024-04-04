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На московских вокзалах появились интерактивные навигационные терминалы

15:06
  • четверг
  • 04 апреля 2024

С помощью трехмерной карты пассажир может построить маршрут до интересующей его точки

Ориентироваться будет проще. На московских вокзалах появились полезные карты - интерактивные навигационные терминалы. Эти устройства - совместный проект сразу четырех отечественных компаний. С их помощью можно быстро найти нужную платформу, кафе, кассу. И даже проложить маршрут с учётом пандусов и лифтов.

Пассажиры на столичных вокзалах вовсю осваивают новинку - вот такие интерактивные информационные столы. Только на Казанском вокзале их уже семь.

Безусловно, к таким информационным терминалам все уже привыкли, они повсюду - от торговых центров до поликлиник. Однако, если раньше это было импортное оборудование, то эти интерактивные столы - совместный проект сразу четырех отечественных компаний.

"Данный программный аппаратный комплекс включает в себя инновационные разработки российских компаний. Многокомпонентные функциональные устройства, которые были интегрированы в единую систему, которая позволила добиться общего синергетического эффекта", - отметил Юрий Лаврухин, генеральный директор сервисной компании.

Одна из компаний разрабатывает и производит сам корпус терминала. Среди основных требований к нему - высокая степень защиты от любых физических воздействий, ведь установлены информационные столы на вокзалах.

"Он имеет антивандальные свойства - имеет толстый металл и закалённое антивандальное и противоударное стекло, также он имеет возможность анкерного крепления к полу и подведения скрытой проводки", - сообщил Юрий Полозков, главный конструктор компании-поставщика.

Покрыт корпус, кстати, тоже специальной антивандальной краской. А вот в этом технопарке создают оборудование, отвечающее за беспроводную связь в информационных терминалах.

"Мы используем в данном проекте маршрутизатор собственного производства, который обеспечивает резервное подключение при отсутствии связи на интерактивном столе. Этот маршрутизатор работает с технологией LTE, то есть может работать без проводов", - рассказал Дмитрий Пшеничный, технический директор компании-поставщика

У предприятия есть собственные мощности как для монтажа печатных плат, так и для сборки оборудования. Еще две компании занимаются программным обеспечением, установкой и настройкой таких интерактивных столов непосредственно на вокзалах. И заблудиться даже на таких больших, как Павелецкий или Казанский, теперь невозможно.

"Особенность интерактивных терминалов - это трехмерная карта, с помощью данной трехмерной карты каждый пассажир может построить маршрут до интересующей его точки, а также сохранить этот маршрут на телефон, отсканировав QR-код", - сообщил Игорь Черников, начальник Казанского вокзала.

Появилась уже, кстати, и первая статистика - чаще всего на вокзалах ищут кассы дальнего следования. Терминалы могут построить и специальный маршрут для маломобильных пассажиров с использованием лифтов и пандусов. Кроме того, с их помощью можно узнать информацию об экскурсиях или отправить открытку с изображением вокзала.

В настоящий момент такие справочно-информационные терминалы установлены уже на 14 московских вокзальных комплексах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
Интерактивные навигационные терминалы
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