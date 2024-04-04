Альянс – дестабилизирующий фактор

Прямая конфронтация: так определил нынешний уровень отношений России и НАТО пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков назвал Североатлантический альянс дестабилизирующим фактором на европейском континенте, который никак не способствует безопасности.

Представитель Кремля отметил, что страны НАТО, альянс в целом уже вовлечен в конфликт вокруг Украины. И НАТО продолжает свое движение, расширяет свою военную инфраструктуру в сторону российских границ.

Альянс тем самым демонстрирует свою сущность - он задумывался и управляется Соединенными Штатами как инструмент конфронтации, прежде всего на Европейском континенте. НАТО продолжает выполнять свои функции – которые, по словам Пескова, никоим образом не способствуют безопасности, передает ТАСС.

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