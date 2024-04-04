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В Чехове оперативники накрыли плантацию конопли

15:06
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Ведется следствие

В подмосковном Чехове полицейские задержали местного жителя. Который в доме собственной матери устроил плантацию конопли.

В одной из комнат мужчина организовал парник. Предусмотрев изоляцию помещения, тепловые лампы, вентиляторы. Рядом поставил сушилки и оборудования для измельчения.

Всего оперативники изъяли 169 кустов и 21 пакет. Подозреваемый утверждает, что заготовки марихуаны делал для себя. И о продаже не думал. Сейчас следователи проверяют его слова.

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