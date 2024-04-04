Она посвящена дрессировщице Наталье Дуровой

В фойе "Уголка Дурова" открылась фотовыставка, посвящённая 90-летию со дня рождения выдающейся дрессировщицы Натальи Дуровой.

Самые яркие выступления и восхищённые зрители. На этих снимках Наталья Юрьевна царит. Именно ей впервые удалась дрессура рысей, а ещё морских котиков, моржей, носух. Даже своенравные цапли слушались эту женщину со стальным характером.

За полвека работы в цирке Дурова создала фантастические по замыслу и изящные по исполнению номера, которые вошли в золотой фонд российской культуры. Благодаря её таланту "Уголок Дурова" узнали во всём мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"