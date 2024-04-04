В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы "Нон фикшн"

"Гостиный двор" превратился в гигантский книжный магазин

Самый продаваемый современный поэт России Дмитрий Кравченко цитирует стихотворение из своего нового сборника стихов - суперновинки ярмарки интеллектуальной литературы "Нон фикшн". Первый том стал хитом прошлого года.

На четыре дня комплекс "Гостиный двор" превратился в гигантский книжный магазин - около 300 издательств, крупных и малых, представляют почти 20 тысяч книг - это новинки и переиздания лучших отечественных и зарубежных произведений, найти можно все - от комиксов до антиквариата. Сориентироваться в пестрых обложках помогают "Топ-листы" - книги, прошедшие отбор экспертов и иногда в буквальном смысле "горячие" литературные премьеры.

"Они едут действительно в прямом смысле тёплые, из типографии, из других городов. Уникальные новинки цены на книги чуть ниже, чем в рознице. Весенняя ярмарка более фестивальная, более игривая, более насыщенная параллельными проектами. Например, "Линии искусств" - наша гордость, кураторами этого раздела являются действительно значимые персоны: ректоры ведущих вузов - ГИТИС, ВГИК, музей Пушкина", - сообщил Фёдор Степаненко, директор ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioNвесна.

А центральный павильон "Труд" нестандартно раскрывает тему реализации - подборка топовых изданий рассказывает о профессиях будущего, где брать внутренние ресурсы и предлагает вдохновиться опытом медийных персон.

"Сейчас лидером продаж в разделе "Биографии" является книга Николая Цискаридзе "Мой театр". Вторая часть - на 1 месте, первая часть - на третьем месте по продажам. Из новинок - биография директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой "Искусство как выбор. История моей жизни". Еще одна очень классная новинка - для фанатов Терри Пратчетта", - отметила Полина Маннанова, ведущий Pr-менеджер федеральной сети книжных магазинов "Читай город".

Мемуары в занимательном формате ждут и самых маленьких читателей - про девочек и мальчиков, которые прославили страну.

Сложно пройти мимо остросюжетной прозы, главная новинка - национальный бестселлер Южной Кореи "День похищения". Главный герой решает похитить дочь известного врача, но все идет не по плану.

Набирает популярность и "янг-эдалт" - молодежная литература, полная мистики, романтики и уходов в параллельную реальность.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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