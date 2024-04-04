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Кремль рассказал, ждать ли новых контактов Путина и Макрона

13:15
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Раньше президенты довольно часто общались

У российского президента Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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Соответствующие вопросы возникли после того, как вечером 3 апреля прошел телефонный разговор министров оборонных ведомств России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню. В Минобороны подчеркивали, что беседа состоялась по настоятельной просьбе Парижа.

Однако спикер Кремля заявил, что "в настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", сообщает РИА Новости.

Ранее Песков подчеркивал, что Владимир Путин никогда не затрагивал тему западных санкций в своих контактах с лидерами тех стран, которые вводили ограничения в отношении нашей страны, в том числе с Макроном.

Между тем британские СМИ отметили, что новые снимки президента Франции Эмманюэля Макрона, на которых он занимается боксом, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, "c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо".

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