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Главу отдела полиции в Москве уволили из органов

13:16
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Начата проверка

Из МВД уволили начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева.

В отношении его бывшего подчиненного проводится проверка, он отстранен от должности, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. Подробности не приводятся. В настоящий момент отдел полиции в Коммунарке возглавляет подполковник Павел Аршун.

В свою очередь telegram-канал Baza пишет, что Тургенева подозревают в организации незаконной миграции более одной тысячи иностранцев.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Организация незаконной миграции".

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