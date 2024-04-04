Главу отдела полиции в Москве уволили из органов

Начата проверка

Из МВД уволили начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева.

В отношении его бывшего подчиненного проводится проверка, он отстранен от должности, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. Подробности не приводятся. В настоящий момент отдел полиции в Коммунарке возглавляет подполковник Павел Аршун.

В свою очередь telegram-канал Baza пишет, что Тургенева подозревают в организации незаконной миграции более одной тысячи иностранцев.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Организация незаконной миграции".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"