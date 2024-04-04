Кремль: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии

Песков оценил грузинский закон об иноагентах

Грузия — это сосед России, а потому наша страна заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в Грузии. Такое заявление сделал в четверг, 4 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У спикера Кремля поинтересовались, следят ли в администрации президента России за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об иностранных агентах. Его внесение в парламент страны сопровождалось массовыми протестными акциями.

Песков назвал нормальной практикой то, что практически все страны "борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств".

Пресс-секретарь президента России отметил, что "ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя вояж в Грузию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, подчеркнул, что попытки альянса расширить свое влияние и присутствие на Кавказе вряд ли способны добавить стабильности в регионе.

При этом правительство Грузии выражало озабоченность недружественными действиями украинских властей, направленных против грузинского народа. В Тбилиси напомнили, что последние два года Грузия "непоколебимо выражала солидарность украинскому государству и народу, а также осуждала военную агрессию России в нашей дружественной стране".

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