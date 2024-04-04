Открытая площадь и благоустроенная набережная появятся в районе Очаково-Матвеевское

Работы завершатся во второй половине 2024 года

Общественные пространства с сухим фонтаном и благоустроенной набережной появятся на Озерной улице в районе Очаково-Матвеевское.

Они будут доступны для всех горожан, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Работы по благоустройству планируется начать в III квартале 2024 года.

Территория парка и набережной входят в состав жилого комплекса Level Мичуринский. Девелопером проекта выступает компания Level Group. Комплекс насчитывает 13 домов.

Во дворе появится видовой мост, который соединит корпуса №6 и №7, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. В ЖК есть большой перепад высот, застройщик намерен максимально интегрировать дворовую часть в природное окружение. В результате жители получат комфортные маршруты для долгих прогулок. половине

"Это создаст многоуровневое пространство, плавно перетекающее в Очаковский парк, который станет логическим продолжением двора проекта, а жители получат", – пояснил Сергей Кузнецов.

Благодаря ландшафту на территории ЖК разместят вертикальную досуговую площадку, длиной 128 метров и шириной три метра. Это уникальное сооружение для Москвы, подчеркнул Кузнецов.

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