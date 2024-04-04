"Разрушительная эффективность": Запад оценил новое оружие России

ВС России успешно применяют гиперзвуковое оружие в СВО

Гиперзвуковая ракета "Циркон" продемонстрировала свою разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Как отметил аналитик, "русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон".

Меркурис подчеркнул, что это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, а его применение наносит неприятелю гигантский ущерб, сообщает РИА Новости.

Ранее обозреватель Гарри де Кетвилль в статье для The Telegraph подтверждал, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" стали серьезным вызовом для Запада — их очень трудно сбить. Запад пытается найти контрмеры, однако русские продолжают модернизировать "Цирконы", отметил журналист.

Один из авторов Forbes Дэвид Экс писал, что ВС России получили "чудо-оружие", перед которым у ВСУ нет защиты. Киев молит Запад о поставках F-16 и ракет для ЗРК Patriot, чтобы получить возможность хоть как-то противодействовать планирующим бомбам КАБ, утверждает журналист.

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