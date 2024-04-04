Подлодка "Казань" поразила цель "Калибром"

Пуск был проведен из подводного положения

Стрельбу крылатой ракетой "Калибр" выполнила многоцелевая атомная подводная лодка "Казань". Как сообщили в пресс-службе Северного флота, береговая цель поражена.

Учения проходили на одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения, ракета поразила цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

Во время стрельб экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку – так оценил действия моряков командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, слова которого приводит ТАСС. Объективный контроль подтвердил, что стрельба была выполнена с заданной точностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"