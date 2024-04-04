Завершился IV тур бизнес-лиги по тэг-регби в Екатеринбурге

Участие в мероприятии приняли и московские команды

Четвертый турнир бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби сезона-2023/2024 состоялся в Екатеринбурге, рассказали организаторы.

Участие в мероприятии приняли 24 московские команды федеральной и столичной власти, а также бизнеса и общественных организаций.

В частности, участвовали команды столичного департамента городского имущества, управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, департамента СМИ и рекламы. были задействованы и команды X5 Group, Ozon и "Яндекса".

Победителем четвертого тура стала команда "СберМаркетинг", обыгравшая команду #Хэштеги.

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