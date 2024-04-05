Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Венера в Овне любит активность

Овны

Праздник на вашей улице! Венера входит в ваш знак. И как всегда - с дарами. Вам повезет с покупками, обновками, подарками к дню рождения – жизнь будет щедра!

Тельцы

Люди захотят доверять вам свои секреты, но это не значит, что вы должны заниматься их проблемами. Сосредоточьтесь на себе и собственных тайнах.

Близнецы

Весь апрель вы будете пополнять свой список друзей и полезных знакомых. Вам будет легко очаровывать и производить впечатление на большую аудиторию.

Раки

Везение на работе - вам предложат новые условия или повысят зарплату. Впереди целых три недели, когда ваша карьера или бизнес будут идти в гору!

Львы

Дела, связанные с учебой или поездками, выйдут на первый план. Вы сможете удачно сдать экзамен или зачет, найти дешевые билеты для летнего отпуска.

Девы

Вы получите кэшбэк, бонусы или хорошую скидку – в общем, звезды порадуют вас деньгами. Дела, связанные с налогами или социальными пособиями, закончатся в вашу пользу.

Весы

У вас может оживиться и снова заискрить личная жизнь, посыпаться предложения о партнерствах. Не стесняйтесь проявлять активность - Венера в Овне любит такое.

Скорпионы

Пришло время упорядочить режим дня, наладить сон и правильное питание. Также это отличный день для начала курса массажа и других полезных процедур.

Стрельцы

Великолепный день ждет представителей знака, жаждущих весеннего преображения. Вы удачно сходите к парикмахеру, купите обновки, подберете себе парфюм и косметику.

Козероги

Вам предстоит период домашних дел и досуга в кругу семьи. Дача, совместные поездки на природу сплотят вас и помогут наладить отношения друг с другом.

Водолеи

Количество писем, сообщений и звонков возрастет. Вы также можете записаться на интересный курс или купить мастер-класс, который искали, и заняться творчеством.

Рыбы

Вы можете рассчитывать на прибыль или выгодное предложение. Особенно это касается тех, кто работает в сфере искусства, моды, красоты, дизайна или развлечений.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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