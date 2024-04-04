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Премьер-министр Румынии поддержал объединение с Молдавией

14:41
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Это может произойти в том числе за счет вступления Молдавии в ЕС

Глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения своей страны с Молдавией. По словам политика, это может произойти разными способами.
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Как подчеркнул Чолаку в интервью DC News, он по-прежнему верит в объединение Молдавии и Румынии, причем "это произойдет внутри ЕС, или мы найдем" иной способ.

Румынский премьер назвал исторической несправедливостью разделение двух государств, поскольку "в Молдавии живут такие же румыны, как и я". Однако изменить уже свершившееся прошлое невозможно, зато можно построить совместное будущее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит в Молдавии дрейф в направлении поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета.

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Марчел Чолаку
Марчел Чолаку
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