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Паром с сотней туристов загорелся в Таиланде

14:14
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Почти сотню туристов пришлось вызволять спасателям с парома, который загорелся возле острова Ко Тао в Таиланде. Пожар на пароме Ko Jaroen 2 вспыхнул около 6:30 утра по местному времени 4 апреля – в Москве было около 2 часов ночи.

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На кадрах, снятых очевидцами ЧП, видно, что из-за огня и дыма туристы были вынуждены подняться на крышу судна в ожидании помощи. Некоторые, не дождавшись, прыгали за борт в попытке спастись.

Уже известно, что очаг возгорания находился в машинном отделении. На борту находились 97 пассажиров, в том числе иностранцы, и 11 членов экипажа. Несколько туристов получили легкое отравление, надышавшись дымом. Помощь подоспела к месту происшествия через 20 минут, передает Daily Mail.

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Пожар на пароме в Таиланде
Пожар на пароме в Таиланде
Пожар на пароме в Таиланде
Пожар на пароме в Таиланде
Пожар на пароме в Таиланде
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