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Путин назвал альтернативу иностранной рабочей силе в России

14:24
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Выбор небогат, признал президент

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 апреля, выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Глава государства затронул тему рабочей силы, в том числе иностранной.
В России появится реестр работодателей мигрантов

Как подчеркнул Владимир Путин, ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Значительное количество товаров, необходимых гражданам, мы можем и будем производить самостоятельно, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Это требует структурных изменений экономики и обеспечения темпов ее роста, а для занятых в ней — достойные заработные платы. При этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", отметил российский лидер.

Еще осенью 2023 года зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий комиссию по миграционной политике, признавал, что трудовые мигранты для России – важные трудовые ресурсы. Однако он подчеркивал, что пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и проблемы.

Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В случае принятие предлагаемых ведомством поправок иностранных граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть Россию, если те будут работать не по профилю.

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