Путин предсказал России форсированное развитие

Это произойдет в ближайшие шесть лет

Количество производимых в России всевозможных товаров в ближайшее время значительно увеличится. Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России, заявил Владимир Путин.

Президент России выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов. Глава государства подчеркнул, что на внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров.

Путин уточнил, что речь идет об оборудовании, станках, транспортных средствах, лекарствах и потребительских товаров. Все это российские предприятия могут – и будут производить в гораздо больших объемах, чем сейчас, приводит слова президента ТАСС.

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