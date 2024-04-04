ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предсказал России форсированное развитие

14:30
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Это произойдет в ближайшие шесть лет

Количество производимых в России всевозможных товаров в ближайшее время значительно увеличится. Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России, заявил Владимир Путин.

Путин назвал альтернативу иностранной рабочей силе в России
Кремль рассказал, ждать ли новых контактов Путина и Макрона

Президент России выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов. Глава государства подчеркнул, что на внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров.

Путин уточнил, что речь идет об оборудовании, станках, транспортных средствах, лекарствах и потребительских товаров. Все это российские предприятия могут – и будут производить в гораздо больших объемах, чем сейчас, приводит слова президента ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.