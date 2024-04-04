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Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

14:40
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Индексация должна идти опережающими темпами

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться вдвое – до 35 тысяч рублей.

Об этом в четверг, 4 апреля, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Ранее Путин по итогам послания Федеральному собранию заявил, что индексация МРОТ должна идти опережающими темпами.

В настоящий момент МРОТ в России составляет 19 242 рубля. Его размер влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие социальные выплаты.

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