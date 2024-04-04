Представители киевского режима приехали на юбилей НАТО требовать подарков

Сейчас в альянс входят 32 государства, хотя изначально было всего 12

Перед началом саммита НАТО Йенс Столтенберг ритуально вывел на сцену Дмитрия Кулебу. Кроме многочисленных проблем Киева в альянсе, которому исполнилось 75, теперь ничего почти и не обсуждают. От министра иностранных дел Украины, может, и ждали поздравительную речь. Но Кулеба поздравил НАТО с юбилеем, что называется, "не чокаясь".

"Я не хочу портить день рождения, но я сегодня здесь, чтобы поговорить о ракетах "Пэтриот". Спасение жизней украинцев, украинской экономики и украинских городов зависит от наличия "Патриотов" и других систем ПРО на Украине. Это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал он.

Столтенберг сделал вид, что про ракеты не услышал. И обошелся общими обещаниями, среди которых - принятие Украины в НАТО. Не сейчас, когда-нибудь.

О том, что партнеров вместе держит не любовь, а расчет, на днях признался Жозеп Боррель. Но Киев такой союз более чем устраивает. Главное - чтобы деньги переводили вовремя. Кто должен подбрасывать их в общую кассу НАТО - основная причина споров. Столтенберг хотел бы найти для Киева 100 миллиардов евро. Он уверен, что Россия испугается такой гигантской суммы и смягчит свои позиции по "украинскому вопросу". Но, по словам источника издания Politico, за кулисами саммита, обсуждая идею, многие "закатывали глаза"."Это не война Венгрии, и не война НАТО", заявил, например, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Европейского избирателя придется подготовить к большим тратам. А именно - напугать до смерти.

У Столтенберга есть еще одна хитрая идея. Передать Вашингтону полномочия координатора в рамках формата "Рамштайн" и, таким образом, избавить Европу хотя бы от части проблем. В Брюсселе в четверг был и Энтони Блинкен. США, судя по его словам, брать на себя не собираются.

За 75 лет стало втрое больше членов альянса - 32. Это - основная причина для гордости, повторяли сегодня на саммите. Интересно, что Франк Вальтер Штайнмайер, все еще президент Германии, в 2016-м призывал союзников по НАТО перестать "бряцать оружием" и прямо говорил об агрессивном характере альянса. В этом смысле мало что изменилось.

"НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте. НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая, однако, в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте", - заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эмманюэль Макрон, когда НАТО исполнялось 70, поставил организации диагноз "смерть мозга". Выражал сожаление, что у США и Европы нет объединяющей цели. Теперь Макрон убеждает американцев: единения нам и не нужно. Если по французским войскам на Украине нанесут удар - Вашингтону не придется реагировать. Париж готов отправить на украинский фронт только иностранный легион, а он подчиняется президенту Франции, не НАТО.

Накануне Минобороны Франции настоятельно запросило телефонный разговор между министром обороны страны и его российским коллегой. Себастьян Лекорню выразил соболезнования из-за теракта в Красногорске. И пытался убедить Сергея Шойгу в том, что ни Киев, ни его партнёры к трагедии не имеют отношения. А Макрон сегодня заявил, что Россия - агрессивная страна, если она ищет виновных на Украине.

Энтони Блинкен приехал в Европу, как многие полагают, чтобы приструнить Макрона, претендующего на роль лидера Европы. Макрон хотел бы стать и "голубем мира", организовав переговоры между Москвой и Киевом. Но у него этого так и не получилось. Сергей Лавров в четверг назвал китайский план урегулирования по Украине куда более разумным и четким:

"Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному", - отметил Лавров.

Впрочем, кто будет воевать в случае войны, которой сегодня пугают людей в Европе и США? Опрос показал, что каждый пятый житель Польши, например тогда покинет страну. То есть сбежит. А встать под ружье будут готовы всего 11%.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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