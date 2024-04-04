ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия продлила закрытие границы с Россией на неопределенный срок

14:59
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Причиной такого решения Хельсинки называет приток нелегальных мигрантов

Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с Россией на неопределенный период, поскольку опасаются ухудшения ситуации с нелегальной миграцией. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали в пресс-службе финского кабмина.
Великобритания пригрозила выйти из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

В Хельсинки подчеркнули, что Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления, сообщает "Интерфакс".

Между тем командир пограничной службы Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен предупредил, что опустевшие территории на финско-российской границе могут осложнить ситуацию с безопасностью в этом районе. Он подчеркнул что никакие новейшие технологии и заборы не заменят простых людей.

В Министерстве внутренних дел Финляндии разработали законопроект, который может создать предпосылки для открытия границы с Россией. Согласно документу, финские власти должны ограничить прием заявлений на предоставление убежища, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-финская граница
Российско-финская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.