Финляндия продлила закрытие границы с Россией на неопределенный срок

Причиной такого решения Хельсинки называет приток нелегальных мигрантов

Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с Россией на неопределенный период, поскольку опасаются ухудшения ситуации с нелегальной миграцией. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали в пресс-службе финского кабмина.

В Хельсинки подчеркнули, что Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления, сообщает "Интерфакс".

Между тем командир пограничной службы Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен предупредил, что опустевшие территории на финско-российской границе могут осложнить ситуацию с безопасностью в этом районе. Он подчеркнул что никакие новейшие технологии и заборы не заменят простых людей.

В Министерстве внутренних дел Финляндии разработали законопроект, который может создать предпосылки для открытия границы с Россией. Согласно документу, финские власти должны ограничить прием заявлений на предоставление убежища, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

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