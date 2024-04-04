ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин опроверг переход России в режим военного времени

15:20
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В этом нет необходимости

Россия, несмотря на имеющиеся сложности, не переводит национальную экономику в режим военного времени. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал глава государства Владимир Путин.
Путин предсказал России форсированное развитие

Президент подтвердил, что "мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства".

Тем не менее, в стране сегодня все "достаточно сбалансировано", о переходе российской экономики в режим военного времени речь не идет, цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. Это особенно тревожит коллективный Запад с учетом медленных темпов европейского оборонно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на этом фоне подтвердил, что страны Североатлантического альянса готовятся перейти "на военные рельсы", НАТО уже "двигается в этом направлении", существенно увеличив вложения в оборону.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.