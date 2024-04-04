Путин опроверг переход России в режим военного времени

В этом нет необходимости

Россия, несмотря на имеющиеся сложности, не переводит национальную экономику в режим военного времени. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент подтвердил, что "мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства".

Тем не менее, в стране сегодня все "достаточно сбалансировано", о переходе российской экономики в режим военного времени речь не идет, цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. Это особенно тревожит коллективный Запад с учетом медленных темпов европейского оборонно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на этом фоне подтвердил, что страны Североатлантического альянса готовятся перейти "на военные рельсы", НАТО уже "двигается в этом направлении", существенно увеличив вложения в оборону.

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