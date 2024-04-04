ВС России уничтожили более 600 боевиков ВСУ на донецком и авдеевском направлении

Подразделения заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Как сообщили в Минобороны России, украинские войска потеряли до 340 военнослужащих и танк.

Также в результате контрбатарейной борьбы уничтожено две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, поражено три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов ВСУ.

Тем временем подразделения группировки войск "Центр" активными действиями на авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю. Поражены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое в ДНР. Противник потерял до 305-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.

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