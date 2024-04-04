Премьер Киргизии заявил, что карты "Мир" заблокированы временно

Сейчас правительство рассматривает способы решения этого вопроса

Обслуживание карт "Мир" в Киргизии приостановлено временно. Об этом заявил глава кабинета министров страны Акылбек Жапаров во время выступления в парламенте страны, сообщает ТАСС.

Он отметил, что есть несколько вариантов решения данного вопроса. Чиновник добавил, что пока не готов озвучивать механизмы. Но они обсуждаются с правительством.

По словам премьера, на Киргизию оказывает давление латвийская компания, которая обслуживает межбанковский процессинговый центр страны.

Решение о приостановке обслуживания карт "Мир" в Киргизии было принято 5 апреля. По словам премьера, латыши прислали письмо, в котором угрожали блокировать работу процессингового центра.

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