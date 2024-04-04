ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Киргизии заявил, что карты "Мир" заблокированы временно

15:42
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Сейчас правительство рассматривает способы решения этого вопроса

Обслуживание карт "Мир" в Киргизии приостановлено временно. Об этом заявил глава кабинета министров страны Акылбек Жапаров во время выступления в парламенте страны, сообщает ТАСС.
Банки Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Он отметил, что есть несколько вариантов решения данного вопроса. Чиновник добавил, что пока не готов озвучивать механизмы. Но они обсуждаются с правительством.

По словам премьера, на Киргизию оказывает давление латвийская компания, которая обслуживает межбанковский процессинговый центр страны.

Решение о приостановке обслуживания карт "Мир" в Киргизии было принято 5 апреля. По словам премьера, латыши прислали письмо, в котором угрожали блокировать работу процессингового центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карта "Мир"
Карта "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.