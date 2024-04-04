В Сочи мужчина пытался вытащить туристку за ногу из кабинки фуникулера

Якобы за поддельный ски-пасс

В Сочи начата проверка после инцидента на территории курорта "Роза Хутор".

Полиция заинтересовалась видео, на котором охранники горнолыжного курорта якобы вытаскивают девушку из кабинки подъемника за ногу из-за фальшивого ски-пасса. При этом telegram-канал Kub Mash пишет, что у сотрудников "Розы Хутора" не было доказательств, что документы поддельные. Девушка утверждает, что пропуск она купила в кассе.

Движение канатной дороги на станции "Олимпия" было остановлено более чем на 20 минут, передает РИА Новости.

Теперь в ситуации разбираются сотрудники пункта полиции Красная поляна УВД по Сочи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"