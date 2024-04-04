Венгрия отказалась вложиться в фонд НАТО для помощи Украине

Предполагается, что его объем составит 100 миллиардов евро

Венгрия не собирается вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 миллиардов евро, несколько других стран НАТО тоже не поддерживает эту идею. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Политик отметил, что в случае одобрения Североатлантическим альянсом идеи нового пятилетнего фонда помощи Киеву на Венгрию лягут дополнительные расходы в размере 10 миллиардов евро.

Однако "для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся", подчеркнул венгерский дипломат.

Сийярто также предупредил, что Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину, которые сейчас координируются Соединенными Штатами, сообщает ТАСС.

Разногласия в Североатлантическом альянсе касаются не только финансового вопроса, но и кандидатуры следующего генсека: Марк Рютте из-за его длинного языка не всем мил, в частности — главе кабмина Венгрии Виктору Орбану, которого нидерландский премьер слишком много критикует.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечал, что страны НАТО рассматривают Украину как некий полигон, где нужно потренироваться и обескровить "русского медведя". При этом необходимо ни в коем случае не довести ситуацию до третьей мировой войны, подчеркнул эксперт.

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