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Владельцы "Крокуса" отвергли версию о токсичных стройматериалах

15:54
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В СМИ появились предположения о том, почему здание сгорело так быстро

Компания Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении концертного зала "Крокус сити холл". Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали в пресс-службе Crocus Group.
Стало известно, почему "Крокус" сгорел так быстро

В компании подчеркнули, что Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами. Следственный комитет занимается проверкой здания "Крокус сити холла" на огнеустойчивость, проводится пожарная экспертиза, сообщает ТАСС.

Расследование теракта в "Крокусе" продолжается, при этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал уже очевидным то, что в этот преступлении не обошлось без украинского следа. Он подчеркнул, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения.

МИД России заверил, что наряду с заключениями, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов и судебной власти, по итогам расследования теракта в "Крокусе" должны быть сделаны также политические выводы.

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