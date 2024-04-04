Троих причастных к теракту в "Крокусе" задержала ФСБ в российских городах

Задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске

Трое выходцев из стран Центральной Азии задержаны по подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержаны гражданин России и два иностранца - все выходцы из Центрально-Азиатского региона. По данным ЦОС, они причастны к террористическому акту 22 марта 2024 года.

Установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители использовали в теракте. Третий также финансировал исполнителей и вербовал пособников.

Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в зал ворвались несколько мужчин. Они расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека. В Москве уже арестованы 10 обвиняемых в причастности к теракту, четверо из них - предполагаемые исполнители, передает РИА Новости.

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