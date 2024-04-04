Украинская модель разбилась в Италии

Она была пассажиркой Ferrari, которая мчалась на скорости свыше 300 километров в час

Украинка Анна Краевская разбилась в Италии. Девушка работала моделью, жила в Швейцарии. Авария произошла в Пьемонте. Об этом пишет газета La Repubblica.

Ferrari управлял Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Сообщается, что он на скорости 320 километров в час влетел в ограждение на автостраде. От удара машину разорвало пополам, передняя часть загорелась. Краевская сидела рядом с водителем на пассажирском сидении.

Сейчас прокуратура проводит опознание обгоревших тел. Для этого будет проведен анализ ДНК.

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