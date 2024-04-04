Азербайджан заявил, что готов привлечь к процессу российских военных
Российские миротворцы будут участвовать в разминировании Нагорного Карабаха. Об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.
Как сообщает ТАСС, сейчас российские специалисты и их оборудование проходят аккредитацию.
Согласование документов началось 1 апреля. Все должно завершится к 6 апреля. После этого саперы начнут работать на территории Ходжалинского района.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что на разминирование территорий уйдет более 30 лет. К тому же на эти цели придется потратить 25 миллиардов долларов.