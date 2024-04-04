Азербайджан заявил, что готов привлечь к процессу российских военных

Российские миротворцы будут участвовать в разминировании Нагорного Карабаха. Об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

Как сообщает ТАСС, сейчас российские специалисты и их оборудование проходят аккредитацию.

Согласование документов началось 1 апреля. Все должно завершится к 6 апреля. После этого саперы начнут работать на территории Ходжалинского района.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что на разминирование территорий уйдет более 30 лет. К тому же на эти цели придется потратить 25 миллиардов долларов.

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